Губернатор штата Техас запрещает вакцины против Covid-19 в штате и обвиняет Байдена в «издевательстве »

Республиканский губернатор Техаса Грег Эбботт, в ответ на то, что он назвал «издевательствами» со стороны администрации Байдена, запретил в американском штате все мандаты на вакцину Covid-19 любым организациям, включая частных работодателей.

Этот шаг Эббота настраивает его на столкновение с президентом Джо Байденом, демократом, который в прошлом месяце призвал предприятия по всей стране обязать своих работников пройти вакцинацию или потерять работу. С тех пор по меньшей мере несколько тысяч человек были уволены за отказ подчиниться.

«В еще одном случае превышения федеральных полномочий администрация Байдена заставляет частных компаний вводить требования о вакцинации против вируса Covid-19, что приводит к сбоям в работе, которые угрожают дальнейшему восстановлению Техаса после катастрофы Covid-19», — сказал Эбботт.