Фестиваль повітряних куль встановив світовий рекорд – 524 запуску одночасно (ВІДЕО)

Організатори фестивалю повітряних куль в Нью-Мексико оголосили, що встановили світовий рекорд Гіннеса по запуску 524 повітряних куль одночасно.

Організатор Міжнародного фестивалю повітряних куль «Фієста в Альбукерке», у 2010 встановив рекорд завдяки максимальному масовому підйому повітряних куль, коли було запущено одразу 329 куль.

Наступного року фестиваль побив рекорд – 345 повітряних куль, за ним послідувало французький захід за участю понад 400 повітряних куль.

Пол Сміт, генеральний секретар Balloon Fiesta, сказав, що організатор вирішив припинити переслідування рекорду після того, як рекорд був побитий на заході у Франції, але після запуску в 2019 році у організатора було 524 повітряних кулі. Я зрозумів, що міг ненавмисно побити рекорд.

Том Гарріті, представник фестивалю, сказав, що він звернувся до Гіннеса наприкінці минулого року, щоб перевірити, чи достатньо буде документації з події 2019 року, щоб претендувати на рекорд, і тепер організатори отримали повідомлення від рекорд-організації, що їх заявка була затверджена.

Міжнародна фієста повітряних куль в Альбукерке 2021 року розпочнеться 2 жовтня.