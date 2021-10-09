Найдовший ніс людини потрапив в Книгу рекордів Гіннеса (Фото)

У 71-річного турка Мехмета Озірека найдовший ніс в світі. Він утримує цей рекорд з 2010 року, коли на італійському шоу “Lo Show dei Record” були виміряні точні розміри його носа.

The longest nose on a living person measures 8.8 cm (3.46 in) from the bridge to the tip and belongs to Mehmet Özyürek (Turkey). Mehmet’s magnificent nose was measured #OnThisDay in 2010 on the set of TV show @LoShowdeiRecord in Rome, Italy 📏👃😯 pic.twitter.com/AYJWJ9EuM8 — #GWR2022 OUT NOW (@GWR) March 18, 2018

Ніс Озірека тоді був довжиною 8,8 см. Тепер має бути нове вимірювання, і можливо, що розмір буде більше, тому що ніс і вуха ніколи не перестають ставати більше, нагадують експерти Книги рекордів Гіннесса.