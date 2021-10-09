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Найдовший ніс людини потрапив в Книгу рекордів Гіннеса (Фото)

Гліб Парфененко
71-річний турок з найдовшим носом в світі (Фото)

У 71-річного турка Мехмета Озірека найдовший ніс в світі. Він утримує цей рекорд з 2010 року, коли на італійському шоу “Lo Show dei Record” були виміряні точні розміри його носа.

Ніс Озірека тоді був довжиною 8,8 см. Тепер має бути нове вимірювання, і можливо, що розмір буде більше, тому що ніс і вуха ніколи не перестають ставати більше, нагадують експерти Книги рекордів Гіннесса.

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