Острів в ОАЕ встановив рекорд Гіннесса

Острів Саадіят до Абу-Дабі потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу демонстрацію послань у пляшках, передає Breaking Travel News.

Для реєстрації рекорду організатори, натхненні відомим паризьким мостом Pont des Arts, запросили гостей на святковий захід, де запропонували написати коротке повідомлення про острів Саадіят.

Учасники також могли поділитися у записці своїми особистими роздумами про кохання. У результаті на пляжі Саадіят було зібрано 1100 пляшок, у кожній з яких зберігалося унікальне повідомлення.

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Через тиждень послання у пляшках було доставлено до пляжного клубу, де місцевий художник створив інсталяцію “Я ♥ Саадіят”.

Усі матеріали, використані у цій акції, були екологічно безпечними. Пляшки, папір, що переробляється, і джутова нитка, використані для закріплення записок, були стійкими, підкреслюючи відданість острова збереженню природного середовища і місцевої фауни.