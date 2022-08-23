Ще один дубайський басейн увійшов до Книги рекордів Гіннеса

Басейн Deep Dive Dubai занесений до Книги рекордів Гіннеса як найглибший басейн у світі.

У Дубаї з’явився новий атракціон – Deep Dive Dubai. Це найглибший басейн у світі. Він розташований у районі Над-Аль-Шеба та вміщує 14 мільйонів літрів води, що еквівалентно шести олімпійським басейнам. Глибина басейну становить 60 метрів, що на 15 метрів більше за попередній рекордсмен Книги рекордів Гіннесса.

Deep Dive Dubai нагадує величезне затонуле місто та оснащений 56 камерами для забезпечення безпеки відвідувачів, а також сучасними системами освітлення та звуку.

Крім того, що тут можна проводити тренування з підводного плавання, на дні басейну можна грати у шахи та настільний футбол. Крім того, тут є підводна кіностудія з кімнатою для редагування мультимедіа.

Критий басейн збудований усередині конструкції у формі устриці площею 1500 квадратних метрів.

Температура води у басейні підтримується на рівні 30 градусів за Цельсієм. Це досить зручно, щоб носити тонкий гідрокостюм чи купальник.

Басейн доступний за попереднім записом і лише особам старше 10 років.

Нагадаємо, це не перший басейн у Дубаї, який увійшов до Книги рекордів Гіннесса. Минулого року в еміраті з’явився найвисотніший у світі панорамний басейн із оглядом на 360 градусів.