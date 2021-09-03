Футболіст Кріштіану Роналду потрапив в Книгу рекордів Гіннеса

Нападаючий “Манчестер Юнайтед” і збірної Португалії Кріштіану Роналду потрапив в Книгу рекордів Гіннесса за найбільшу кількість голів, забитих на рівні національних команд.

На цьому тижні 36-річний португалець встановив новий рекорд, забивши двічі в матчі з Уельсом.

Тепер на його рахунку 111 голів за збірну Португалії, що на два більше, ніж у Алі Даеї за збірну Ірану.

“Дякую Книзі рекордів Гіннесса. Завжди приємно, коли тебе визнають рекордсменом світу. Давайте продовжимо нашу подорож і піднімемо планку ще вище”, – написав Роналду в соціальних мережах, позуючи з сертифікатом Гіннесса.