Фестиваль воздушных шаров установил мировой рекорд — 524 запуска одновременно (ВИДЕО)

Организаторы фестиваля воздушных шаров в Нью-Мексико объявили, что установили мировой рекорд Гиннеса по запуску 524 воздушных шаров одновременно.

Организатор Международного фестиваля воздушных шаров «Фиеста в Альбукерке», в 2010 установил рекорд благодаря максимальному массовом подъема воздушных шаров, когда была запущена сразу 329 шаров.

В следующем году фестиваль побил рекорд — 345 воздушных шаров, за ним последовало французский мероприятие с участием более 400 воздушных шаров.

Пол Смит, генеральный секретарь Balloon Fiesta, сказал, что организатор решил прекратить преследование рекорда после того, как рекорд был побит на западе во Франции, но после запуска в 2019 году у организатора было 524 воздушных шара. Я понял, что мог нечаянно побить рекорд.

Том Гаррити, представитель фестиваля, сказал, что он обратился к Гиннеса в конце прошлого года, чтобы проверить, достаточно ли будет документации с события 2019 года, чтобы претендовать на рекорд, и теперь организаторы получили сообщение от рекорд-организации, их заявка была утверждена.

Международная фиеста воздушных шаров в Альбукерке 2021 начнется 2 октября.