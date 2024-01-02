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Два світові рекорди встановили в новорічну ніч в ОАЕ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Два світові рекорди встановили в новорічну ніч в ОАЕ

Новорічний феєрверк у Рас-ель-Хаймі потрапив до книги рекордів Гіннеса одразу у двох номінаціях: найдовша лінія феєрверків на воді та найдовша лінія феєрверків у небі, передає Департамент з розвитку туризму емірату.

Восьмихвилинний перформанс був представлений на 4,5-кілометровій береговій лінії між островом Аль Марджан та районом Аль Хамра.

Повідомляється, що у захоплюючому шоу було використано технічні інновації, які раніше не застосовувалися. Вистава з 1050 світлодіодних дронів, аквафеєрверків та фігур вищого пілотажу була натхнена природними чудесами Рас-ель-Хайми: пустелею, морем, горами.

 

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Публикация от Visit Ras Al Khaimah (@visitrasalkhaimah)

“Установка двох нових рекордів Гіннесса створила захоплюючу атмосферу свята, об’єднавши тисячі гостей і жителів емірату. 2023 виявився дуже успішним для туристичної галузі Рас-ель-Хайми: ми досягли ряду значних результатів, що наближають нас до глобальної мети — прийняти більше 3 мільйонів відвідувачів 2030 року”, – зазначив Ракі Філліпс, голова Департаменту з розвитку туризму емірату Рас-Ель-Хайми.

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