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США

Екологічна катастрофа у США: аварія нафтопроводу призвела до витоку нафти

Гліб Парфененко
Екологічна катастрофа у США: аварія нафтопроводу призвела до витоку нафти

У США стався витік нафтопроводу. Більше 3 тисяч барелів нафти потрапило в Тихий океан.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, інцидент стався над трубопроводом Amplify Energy біля узбережжя Хантінгтон-Біч в окрузі Оріндж, Каліфорнія.

В результаті в Тихому океані потрапило більше 3 тисяч барелів нафти: це спричинило загибель риби та птахів, оскільки потоки потрапили до місцевого екологічного заповідника.

Національна рада з безпеки транспорту США направила спеціалістів для розслідування інциденту. Зараз нафтова пляма має довжину 12 км. Розлив поки не вдалося локалізувати.

Як розповіли представники берегової охорони, в результаті розливу працівники департаменту вилучили понад 4,6 тис. Літрів нафтовмісної суміші.

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