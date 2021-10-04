Экологическая катастрофа в США: авария нефтепровода привела к утечке нефти

В США произошла утечка нефтепровода. Более 3 тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел над трубопроводом Amplify Energy у побережья Хантингтон-Бич в округе Ориндж, Калифорния.

В результате в Тихом океане попало более 3 тысяч баррелей нефти: это повлекло гибель рыбы и птиц, поскольку потоки попали в местный экологический заповедник.

Национальный совет по безопасности транспорта США направила специалистов для расследования инцидента. Сейчас нефтяное пятно имеет длину 12 км. Разлив пока не удалось локализовать.

Как рассказали представители береговой охраны, в результате разлива работники департамента изъяли более 4,6 тыс. Литров нефтесодержащей смеси.