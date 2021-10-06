Дональд Трамп становится беднее. Впервые за четверть века он не попал в список самых богатых американцев

В этом году впервые за 25 лет Дональд Трамп не попал в список 400 самых богатых американцев Forbes. По оценкам журнала, с начала пандемии состояние бывшего президента сократилось примерно на 600 миллионов долларов.

В 2020 году Дональд Трамп все еще находился на 339-м месте. В этом году ему не хватило 400 миллионов долларов до того, чтобы попасть в список. Forbes сообщил, что текущий собственный капитал бывшего президента США составляет 2,5 миллиарда долларов.

Дональд Трамп постоянно входит в список 400 самых богатых американцев с 1996 года (тогда — 368). В 1997-2016 годах он находился в верхней половине. Падение началось в 2016 году, когда Трамп был избран президентом США. В 2015 году Forbes оценил его состояние в 4,5 миллиарда долларов.

Во время своего пребывания в Белом доме Трамп неоднократно утверждал, что президентство обходится ему в миллиарды долларов. Критики же обвинили его в использовании офиса для получения прибыли.

В четвертый раз подряд основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос возглавил список Forbes с состоянием примерно в 201 миллиард долларов. Илон Маск, создатель, среди прочего, Tesla и SpaceX, чистые активы которых оцениваются Forbes в 190 миллиардов долларов, в то время как основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг занял третье место с активами на сумму более 134 миллиардов долларов.