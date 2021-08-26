Безпілотне таксі запустили в Сан-Франциско (Відео)

Дочірня компанія Google Waymo, що спеціалізується на безпілотних автомобілях, запустила програму таксі без водія в Сан-Франциско. Згідно з інформацією на сайті виробника, бажаючі зможуть покататися на електричному Jaguar I-PACE.

Хоча програма Trusted Tester працює в тестовому режимі, таким чином, компанія рухається в майбутнє з «повністю автономними поїздками». Для участі в експерименті вам необхідно завантажити додаток Waymo One, в якому ви зможете залишити відгук після поїздки. Однак публічно висловлювати свою думку заборонено. Спочатку компанія провела тестування з обраними пасажирами, але вирішила розширити коло користувачів.

Учасники викликають машину через додаток і вказують місце, в яке вони поїдуть. Під час поїздки то що відбувається на дорозі транслюється на екран в машині. Також в салоні є кнопка, натиснувши на яку можна зупинити машину в разі необхідності. Автомобіль також підготували для пасажирів з «будь-яким рівнем мобільності», обладнавши всередині місце для інвалідного візка.