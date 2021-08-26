ГоловнаLifeStyleБезпілотне таксі запустили в Сан-Франциско (Відео)
LifeStyleНаукаСША

Безпілотне таксі запустили в Сан-Франциско (Відео)

Гліб Парфененко
Безпілотне таксі запустили в Сан-Франциско (Відео)
waymo.com

Дочірня компанія Google Waymo, що спеціалізується на безпілотних автомобілях, запустила програму таксі без водія в Сан-Франциско. Згідно з інформацією на сайті виробника, бажаючі зможуть покататися на електричному Jaguar I-PACE.

Хоча програма Trusted Tester працює в тестовому режимі, таким чином, компанія рухається в майбутнє з «повністю автономними поїздками». Для участі в експерименті вам необхідно завантажити додаток Waymo One, в якому ви зможете залишити відгук після поїздки. Однак публічно висловлювати свою думку заборонено. Спочатку компанія провела тестування з обраними пасажирами, але вирішила розширити коло користувачів.

Учасники викликають машину через додаток і вказують місце, в яке вони поїдуть. Під час поїздки то що відбувається на дорозі транслюється на екран в машині. Також в салоні є кнопка, натиснувши на яку можна зупинити машину в разі необхідності. Автомобіль також підготували для пасажирів з «будь-яким рівнем мобільності», обладнавши всередині місце для інвалідного візка.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинаТалібанПравила в'їздупожежаземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International