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ЕфіопіяТуризм

Влада Ефіопії заборонила в’їзд у країну на автомобілях з ДВЗ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Ефіопії заборонила в'їзд у країну на автомобілях з ДВЗ
Photo by John Cameron on Unsplash

Влада Ефіопії ввела заборону на в’їзд до країни неелектричних транспортних засобів. Міністр транспорту Алему Сімі оголосив, що пропускатимуть лише електромобілі.

Рішення ухвалене через те, що минулого року Ефіопія витратила майже 6 млрд доларів на імпорт викопного палива, більше половини обсягу становив бензин для автомобілів.

На даний момент, як пояснив міністр, ведуться роботи зі створення зарядних станцій для електромобілів.

Нагадаємо, що Норвегія планує заборонити продаж автомобілів, що працюють на паливі, у 2025 році, а США, Канада, Японія, Сінгапур, Індія мають намір ухвалити аналогічне рішення до 2040 року.

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