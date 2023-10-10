Визначено найкращі міста світу для життя, роботи та подорожей.

Компанія Resonance випустила новий рейтинг найкращих міст для життя. До нього увійшли 100 міст із різних країн світу.
Компанія Resonance – провідний консультант у сфері туризму, нерухомості та економічного розвитку опублікував рейтинг “100 найкращих міст світу 2023 для життя, роботи, інвестицій та подорожей“. Рейтинг публікується щорічно з 2016 року щороку. При його складанні враховуються кліматичні особливості міста, економічні можливості розвитку, культурне життя, різноманітність населення, транспорт, а також відгуки з TripAdvisor та позначки в Instagram.
ТОП-10:
1. Лондон
2. Париж
3. Нью-Йорк
4. Токіо
У 5. Сінгапур
У 6. Дубай
У 7. Сан Франциско
У 8. Барселона
У 9. Амстердам
У 10. Сеул
Гельсінкі посів у рейтингу 53 місце, Стокгольм – 29, Варшава – 40, Прага – 12, Берлін – 14, Рим – 11.
Подивитися весь рейтинг можна тут.