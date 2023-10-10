Визначено найкращі міста світу для життя, роботи та подорожей.

Компанія Resonance випустила новий рейтинг найкращих міст для життя. До нього увійшли 100 міст із різних країн світу.

Компанія Resonance – провідний консультант у сфері туризму, нерухомості та економічного розвитку опублікував рейтинг “100 найкращих міст світу 2023 для життя, роботи, інвестицій та подорожей“. Рейтинг публікується щорічно з 2016 року щороку. При його складанні враховуються кліматичні особливості міста, економічні можливості розвитку, культурне життя, різноманітність населення, транспорт, а також відгуки з TripAdvisor та позначки в Instagram.

ТОП-10:

1. Лондон

2. Париж

3. Нью-Йорк

4. Токіо

У 5. Сінгапур

У 6. Дубай

У 7. Сан Франциско

У 8. Барселона

У 9. Амстердам

У 10. Сеул

Гельсінкі посів у рейтингу 53 місце, Стокгольм – 29, Варшава – 40, Прага – 12, Берлін – 14, Рим – 11.

Подивитися весь рейтинг можна тут.