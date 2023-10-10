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Визначено найкращі міста світу для життя, роботи та подорожей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Визначено найкращі міста світу для життя, роботи та подорожей.

Компанія Resonance випустила новий рейтинг найкращих міст для життя. До нього увійшли 100 міст із різних країн світу.

Компанія Resonance – провідний консультант у сфері туризму, нерухомості та економічного розвитку опублікував рейтинг “100 найкращих міст світу 2023 для життя, роботи, інвестицій та подорожей“. Рейтинг публікується щорічно з 2016 року щороку. При його складанні враховуються кліматичні особливості міста, економічні можливості розвитку, культурне життя, різноманітність населення, транспорт, а також відгуки з TripAdvisor та позначки в Instagram.

ТОП-10:

1. Лондон
2. Париж
3. Нью-Йорк
4. Токіо
У 5. Сінгапур
У 6. Дубай
У 7. Сан Франциско
У 8. Барселона
У 9. Амстердам
У 10. Сеул

Гельсінкі посів у рейтингу 53 місце, Стокгольм – 29, Варшава – 40, Прага – 12, Берлін – 14, Рим – 11.

Подивитися весь рейтинг можна тут.

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