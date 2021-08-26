ГлавнаяLifeStyleБеспилотное такси запустили в Сан-Франциско (Видео)
LifeStyleНаукаСША

Беспилотное такси запустили в Сан-Франциско (Видео)

Глеб Парфененко
Беспилотное такси запустили в Сан-Франциско (Видео)
waymo.com

Дочерняя компания Google Waymo, специализирующаяся на беспилотных автомобилях, запустила программу такси без водителя в Сан-Франциско. Согласно информации на сайте производителя, желающие смогут покататься на электрическом Jaguar I-PACE.

Хотя программа Trusted Tester работает в тестовом режиме, таким образом, компания движется в будущее с «полностью автономными поездками». Для участия в эксперименте вам необходимо скачать приложение Waymo One, в котором вы сможете оставить отзыв после поездки. Однако публично выражать свое мнение запрещено. Сначала компания провела тестирование по выбранным пассажирами, но решила расширить круг пользователей.

Участники вызывают машину через приложение и указывают место, в которое они поедут. Во время поездки то что происходит на дороге транслируется на экран в машине. Также в салоне есть кнопка, нажав на которую можно остановить машину в случае необходимости. Автомобиль также подготовили для пассажиров с «любым уровнем мобильности», оборудовав внутри место для инвалидной коляски.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодавакцинаПравила въездаТалибанпожарземлетрясение

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International