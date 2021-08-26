Беспилотное такси запустили в Сан-Франциско (Видео)

Дочерняя компания Google Waymo, специализирующаяся на беспилотных автомобилях, запустила программу такси без водителя в Сан-Франциско. Согласно информации на сайте производителя, желающие смогут покататься на электрическом Jaguar I-PACE.

Хотя программа Trusted Tester работает в тестовом режиме, таким образом, компания движется в будущее с «полностью автономными поездками». Для участия в эксперименте вам необходимо скачать приложение Waymo One, в котором вы сможете оставить отзыв после поездки. Однако публично выражать свое мнение запрещено. Сначала компания провела тестирование по выбранным пассажирами, но решила расширить круг пользователей.

Участники вызывают машину через приложение и указывают место, в которое они поедут. Во время поездки то что происходит на дороге транслируется на экран в машине. Также в салоне есть кнопка, нажав на которую можно остановить машину в случае необходимости. Автомобиль также подготовили для пассажиров с «любым уровнем мобильности», оборудовав внутри место для инвалидной коляски.