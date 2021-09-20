Байден запросив Макрона обговорити відмову Австралії від угоди про підводні човни

Американський лідер Джо Байден запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону провести телефонні переговори після того, як Канберра розірвала контракт на підводний човен з компанією Naval Group, заявив представник уряду Франції Габріель Аттал.

“Телефонна розмова відбудеться найближчими днями”, – сказав він на каналі BFMTV.

Цього тижня прем’єр -міністр Великобританії Борис Джонсон, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосили про створення нового партнерства AUUKUS у сфері оборони та безпеки. Першою ініціативою стане створення атомних підводних човнів для ВМС Австралії – для цього Канберра відмовилася від угоди з Францією щодо закупівлі неядерних підводних човнів майже на 66 млрд доларів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав рішення Австралії “ударом у спину”, зазначивши, що він “сердитий”. У п’ятницю Франція вперше в історії відкликала послів у США та Австралії для консультацій.

Офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн одночасно зазначила, що адміністрація США підтримує тісний контакт з французькою владою і має намір присвятити наступні кілька днів вирішенню розбіжностей.