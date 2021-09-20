Байден пригласил Макрона обсудить отказ Австралии от соглашения о подводных лодках

Американский лидер Джо Байден предложил президенту Франции Эммануэлю Макрона провести телефонные переговоры после того, как Канберра разорвала контракт на подводную лодку с компанией Naval Group, заявил представитель правительства Франции Габриэль Аттал.

«Телефонный разговор состоится в ближайшие дни», — сказал он на канале BFMTV.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных подводных лодок для ВМС Австралии — для этого Канберра отказалась от соглашения с Францией о закупке неядерных подводных лодок почти на 66 млрд долларов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии «ударом в спину», отметив, что он «сердитый». В пятницу Франция впервые в истории отозвала послов в США и Австралии для консультаций.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн одновременно отметила, что администрация США поддерживает тесный контакт с французскими властями и намерен посвятить следующие несколько дней решению разногласий.