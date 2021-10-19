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Авіакатастрофа в Техасі: чудом всі пасажири вижили (Відео)

Авіакатастрофа в Техасі: чудом всі пасажири вижили (Відео)
США
Гліб Парфененко

Пасажири вижили в авіакатастрофі, повідомляє CNN.

Телебачення заявляє, що літак повинен був летіти в Бостон. Йому не вдалося набрати необхідну висоту на зльоті і він вилетів за межі злітно-посадкової смуги. Він штовхнув паркан в аеропорту Х’юстона і загорівся на прилеглому полі.

На місце події прибули пожежники, яким вдалося загасити пожежу.

Екіпаж і пасажири, на щастя, встигли евакуюватися неушкодженими. Двоє з пасажирів були на короткий час госпіталізовано. Один з них скаржився на болі в спині, а іншому було важко дихати.

Після огляду обидва пасажири були повернуті в аеропорт.

Розпочато розслідування причин інциденту.

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