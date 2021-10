Авіакатастрофа в Техасі: чудом всі пасажири вижили (Відео)

Пасажири вижили в авіакатастрофі, повідомляє CNN.

Телебачення заявляє, що літак повинен був летіти в Бостон. Йому не вдалося набрати необхідну висоту на зльоті і він вилетів за межі злітно-посадкової смуги. Він штовхнув паркан в аеропорту Х’юстона і загорівся на прилеглому полі.

На місце події прибули пожежники, яким вдалося загасити пожежу.

LIVE: Crews have responded to a plane crash in Katy, Texas, which is near Houston. https://t.co/lem63EmioI

— WSVN 7 News (@wsvn) October 19, 2021