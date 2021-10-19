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Авиакатастрофа в Техасе: чудом все пассажиры выжили (Видео)

Авіакатастрофа в Техасі: чудом всі пасажири вижили (Відео)
США
Глеб Парфененко

Пассажиры выжили в авиакатастрофе, сообщает CNN.

Телевидение заявляет, что самолет должен был лететь в Бостон. Ему не удалось набрать необходимую высоту на взлете и он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. Он толкнул забор в аэропорту Хьюстона и загорелся на близлежащем поле.

На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось потушить пожар.

Экипаж и пассажиры, к счастью, успели эвакуироваться невредимыми. Двое из пассажиров были на короткое время госпитализирован. Один из них жаловался на боли в спине, а другому было трудно дышать.

После осмотра оба пассажира были возвращены в аэропорт.

Начато расследование причин инцидента.

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