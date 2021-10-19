Авиакатастрофа в Техасе: чудом все пассажиры выжили (Видео)

Пассажиры выжили в авиакатастрофе, сообщает CNN.
Телевидение заявляет, что самолет должен был лететь в Бостон. Ему не удалось набрать необходимую высоту на взлете и он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. Он толкнул забор в аэропорту Хьюстона и загорелся на близлежащем поле.
На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось потушить пожар.
LIVE: Crews have responded to a plane crash in Katy, Texas, which is near Houston. https://t.co/lem63EmioI
— WSVN 7 News (@wsvn) October 19, 2021
Экипаж и пассажиры, к счастью, успели эвакуироваться невредимыми. Двое из пассажиров были на короткое время госпитализирован. Один из них жаловался на боли в спине, а другому было трудно дышать.
После осмотра оба пассажира были возвращены в аэропорт.
Начато расследование причин инцидента.