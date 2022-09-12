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Американець зустрічав із дробовиком туристів, які знімали будинок на Airbnb

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Американець зустрічав із дробовиком туристів, які знімали будинок на Airbnb

Поліція американського штату Юта заарештувала місцевого жителя Майкла Рудольфа після того, як він погрожував своєму сусідові, а також не раз проганяв його гостей, зустрічаючи їх із дробовиком.

Під час обшуку в будинку Рудольфа виявили 27 різних видів вогнепальної зброї, включаючи пістолети, мисливські рушниці та штурмові гвинтівки. Крім того, поліцейські знайшли пакетики з марихуаною.

Зазначається, що інцидент стався в окрузі Гарфілд. Американець розлютився на чоловіка, що живе в сусідній будівлі та здає приміщення в оренду на платформі Airbnb. За його словами, постояльці, які знімали будинок, регулярно помилково під’їжджали до його будинку.

У підсумку, коли мандрівники проникали на територію його власності, Рудольф проганяв їх зі зброєю в руках. Після того як сусід поскаржився на поведінку американця в поліцію, чоловік почав погрожувати йому і його клієнтам.

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