Alaska Airlines евакуювала пасажирів літака після того, як на борту загорівся телефон (ФОТО)

У понеділок увечері в салоні літака Alaska Airlines, що приземлився в Сіетлі з Нового Орлеана, загорівся мобільний телефон. Як повідомило джерело в аеропорту Сіетла Перрі Купер, цим телефоном був Samsung Galaxy A21.

Представник авіакомпанії Alaska Airlines сказав, що екіпаж літака використовував вогнегасники і захисну сумку для акумулятора, щоб «не дати телефону димітися». Пасажири були евакуйовані з літака через пандуси евакуації «через задимлене внутрішнє середовище».

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z

— Kevin Ko (@NewsWithKevin) August 24, 2021