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США

Alaska Airlines евакуювала пасажирів літака після того, як на борту загорівся телефон (ФОТО)

Гліб Парфененко
Alaska Airlines евакуювала пасажирів літака після того, як на борту загорівся телефон
twitter

У понеділок увечері в салоні літака Alaska Airlines, що приземлився в Сіетлі з Нового Орлеана, загорівся мобільний телефон. Як повідомило джерело в аеропорту Сіетла Перрі Купер, цим телефоном був Samsung Galaxy A21.

Представник авіакомпанії Alaska Airlines сказав, що екіпаж літака використовував вогнегасники і захисну сумку для акумулятора, щоб «не дати телефону димітися». Пасажири були евакуйовані з літака через пандуси евакуації «через задимлене внутрішнє середовище».

Twitter користувач, який сказав, що він був на рейсі описав салон літака, як «дим машина».

Як повідомив в Твіттері міжнародний аеропорт Сіетл-Такома, пасажирів доставили на автобусі до терміналу, а двох пасажирів лікували в місцевій лікарні, повідомив представник авіакомпанії Alaska Airlines.

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