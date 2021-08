Alaska Airlines эвакуировали пассажиров самолета после того, как на борту загорелся телефон (ФОТО)

В понедельник вечером в салоне самолета Alaska Airlines, приземлившийся в Сиэтле из Нового Орлеана, загорелся мобильный телефон. Как сообщил источник в аэропорту Сиэтла Перри Купер, этим телефоном был Samsung Galaxy A21.

Представитель авиакомпании Alaska Airlines сказал, что экипаж самолета использовал огнетушители и защитную сумку для аккумулятора, чтобы «не дать телефону дымиться». Пассажиры были эвакуированы из самолета через пандусы эвакуации «через задымленную внутреннюю среду».

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z

— Kevin Ko (@NewsWithKevin) August 24, 2021