Названо найкращі країни для поодинокого туризму

Видання Kiwi представило рейтинг найкращих країн, куди можна вирушити у подорож без супроводу. Перше місце посіла Ісландія.

“Купання в гарячих джерелах, похід льодовиками, виїзд о другій годині ночі, щоб побачити північне сяйво, — все це стане неймовірним досвідом. Навіть мандруючи поодинці, ви отримаєте море вражень”, – пишуть творці добірки.

Рейтинг найкращих країн виглядає так:

Ісландія; Словенія; Японія; Таїланд; Шотландія; Тихоокеанський Північний Захід; Грузія; ​​ Сінгапур; Чилі; Східної Африки.

Докладніше про кожен із напрямків можна дізнатися за посиланням.