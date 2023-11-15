Названо найкращі країни для поодинокого туризму

Видання Kiwi представило рейтинг найкращих країн, куди можна вирушити у подорож без супроводу. Перше місце посіла Ісландія.
“Купання в гарячих джерелах, похід льодовиками, виїзд о другій годині ночі, щоб побачити північне сяйво, — все це стане неймовірним досвідом. Навіть мандруючи поодинці, ви отримаєте море вражень”, – пишуть творці добірки.
Рейтинг найкращих країн виглядає так:
- Ісландія;
- Словенія;
- Японія;
- Таїланд;
- Шотландія;
- Тихоокеанський Північний Захід;
- Грузія;
- Сінгапур;
- Чилі;
- Східної Африки.
Докладніше про кожен із напрямків можна дізнатися за посиланням.