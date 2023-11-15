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Названо найкращі країни для поодинокого туризму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найкращі країни для поодинокого туризму
depositphotos.com

Видання Kiwi представило рейтинг найкращих країн, куди можна вирушити у подорож без супроводу. Перше місце посіла Ісландія.

“Купання в гарячих джерелах, похід льодовиками, виїзд о другій годині ночі, щоб побачити північне сяйво, — все це стане неймовірним досвідом. Навіть мандруючи поодинці, ви отримаєте море вражень”, – пишуть творці добірки.

Рейтинг найкращих країн виглядає так:

  1. Ісландія;
  2. Словенія;
  3. Японія;
  4. Таїланд;
  5. Шотландія;
  6. Тихоокеанський Північний Захід;
  7. Грузія;
  8. ​​ Сінгапур;
  9. Чилі;
  10. Східної Африки.

Докладніше про кожен із напрямків можна дізнатися за посиланням.

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