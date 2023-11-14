Виверження вулкану в Ісландії може тривати тижні, що призведе до знищення цілого міста

Вулкан Фаградальсфьялль, що прокинувся, на півострові Рейк’янес, наймолодшій частині Ісландії, загрожує стерти з лиця землі місто Гріндавік, передає Daily Mail.

За словами експертів, лише за останню добу на півострові зафіксовано близько 2800 підземних поштовхів магнітудою не вище ніж 3,0. При цьому під містом утворився коридор приблизно 15 кілометрів завдовжки, в який просочується розпечена магма. Через все місто зараз проходять глибокі тріщини, що утворилися внаслідок землетрусів.

“Магма зараз знаходиться на дуже невеликій глибині, тому ми очікуємо на виверження в найближчі два дні”, – кажуть експерти.

При цьому фахівці вважають, що прорвати може в будь-якому місці коридору, є велика ймовірність, що це станеться десь у районі Гріндавіка.

Очікується, що виверження вулкана триватиме тиждень, що надасть велику небезпеку інфраструктуру міста та його населення.

За інформацією порталу, на даний момент усі дороги, що ведуть на острів, закриті, відкритими залишаються лише дороги до аеропорту.

Поліція завчасно евакуювала мешканців міста. Їм було дано всього 15 хвилин, щоб зібрати предмети першої необхідності та забрати свійських тварин.

“Думка про те, що, можливо, ми більше ніколи не побачимо свій будинок, дуже важка. Але ситуація зараз досить похмура. Очевидно, що ми маємо справу з подіями, яких ми, ісландці, раніше не переживали, принаймні, після виверження Вестманнаейяра. Але ми не занепадаємо духом і все подолаємо разом”, – кажуть місцеві.