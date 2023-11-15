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Опубліковано рейтинг країн за рівнем володіння англійською мовою. На якому місці Україна

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Опубліковано рейтинг країн за рівнем володіння англійською мовою. На якому місці Україна
depositphotos.com

Україна посіла 45-е місце зі 113 за рівнем володіння англійською мовою. Такі дані оприлюднила міжнародна компанія Education First. Уточнюється, що звіт ґрунтується на результатах тестування 2,2 мільйона дорослих людей у 113 країнах та регіонах.

На першому місці опинилися Нідерланди. На другій позиції рейтингу – Сінгапур. На третій – Австрія.

Топ-10 виглядає так:

  1. Нідерланди;
  2. Сінгапур;
  3. Австрія;
  4. Данія;
  5. Норвегія;
  6. Швеція;
  7. Бельгія;
  8. Португалія;
  9. Південно-Африканська Республіка (ПАР);
  10. Німеччина.
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