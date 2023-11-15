Опубліковано рейтинг країн за рівнем володіння англійською мовою. На якому місці Україна

Україна посіла 45-е місце зі 113 за рівнем володіння англійською мовою. Такі дані оприлюднила міжнародна компанія Education First. Уточнюється, що звіт ґрунтується на результатах тестування 2,2 мільйона дорослих людей у 113 країнах та регіонах.

На першому місці опинилися Нідерланди. На другій позиції рейтингу – Сінгапур. На третій – Австрія.

Топ-10 виглядає так:

Нідерланди; Сінгапур; Австрія; Данія; Норвегія; Швеція; Бельгія; Португалія; Південно-Африканська Республіка (ПАР); Німеччина.