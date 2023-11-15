Опубліковано рейтинг країн за рівнем володіння англійською мовою. На якому місці Україна

Україна посіла 45-е місце зі 113 за рівнем володіння англійською мовою. Такі дані оприлюднила міжнародна компанія Education First. Уточнюється, що звіт ґрунтується на результатах тестування 2,2 мільйона дорослих людей у 113 країнах та регіонах.
На першому місці опинилися Нідерланди. На другій позиції рейтингу – Сінгапур. На третій – Австрія.
Топ-10 виглядає так:
- Нідерланди;
- Сінгапур;
- Австрія;
- Данія;
- Норвегія;
- Швеція;
- Бельгія;
- Португалія;
- Південно-Африканська Республіка (ПАР);
- Німеччина.