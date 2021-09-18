Швейцарія вводить обов’язковий тест на COVID-19 при в’їзді в країну

Швейцарія ще більше посилює заходи по в’їзду в країну в зв’язку з ростом числа випадків зараження коронавірусом. За даними нашого посольства в Берні, з 20 вересня 2021 року Швейцарія вимагатиме від усіх громадян, що в’їжджають в країну, які не були щеплені і не хворіли COVID-19 протягом останніх 6 місяців, представити негативний результат ПЛР-тесту на Sars-CoV-2, проведеного протягом 72 годин, або експрес-тесту на антиген SARS-CoV-2, проведеного протягом 48 годин до в’їзду.

Громадяни будуть проходити повторне тестування між 4-м і 7-м днем ​​в’їзду в країну і зобов’язані протягом двох днів повідомити відповідні кантональні влади про результати другого тесту. Невиконання цього зобов’язання може призвести до санкцій.

З 20 вересня 2021 рік стає обов’язковою відправка контактної форми для всіх, хто в’їжджає в країну, незалежно від того, чи були вони вакциновані або захворіли. Анкету можна заповнити заздалегідь в електронному вигляді (https://swissplf.admin.ch) або на папері на кордоні.