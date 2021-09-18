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Швейцария вводит обязательный тест на COVID-19 при въезде в страну

Глеб Парфененко
Швейцария вводит обязательный тест на COVID-19 при въезде в страну

Швейцария еще больше усиливает меры по въезду в страну в связи с ростом числа случаев заражения коронавируса. По данным нашего посольства в Берне, с 20 сентября 2021 Швейцария потребует от всех граждан, въезжающих в страну, которые не были привиты и не болели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, представить отрицательный результат ПЦР-теста на Sars-CoV 2, проведенного в течение 72 часов, или экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2, проведенного в течение 48 часов до въезда.

Граждане будут проходить повторное тестирование между 4-м и 7-м днем ​​въезда в страну и обязаны в течение двух дней уведомить соответствующие кантональные власти о результатах второго теста. Невыполнение этого обязательства может привести к санкциям.

С 20 сентября 2021 становится обязательным отправка контактной формы для всех, кто въезжает в страну, независимо от того, были ли они вакцинированы или заболели. Анкету можно заполнить заранее в электронном виде (https://swissplf.admin.ch) или на бумаге на границе.

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