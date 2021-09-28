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ШВЕЦІЯ

У Швеції стався вибух в житловому будинку, щонайменше 23 людини поранено, 100 евакуйовано

Гліб Парфененко
У Швеції стався вибух в житловому будинку, щонайменше 23 людини поранено, 100 евакуйовано

Щонайменше 23 людини були доставлені в лікарню після вибуху житлового будинку в центрі Гетеборга. Було евакуйовано близько 100 жителів кварталу. Вибух стався сьогодні рано вранці.

На місці події працюють поліція і рятувальні служби. За їх словами, п’ять чоловік були доставлені в лікарню на машині швидкої допомоги, ще 18 – на автобусі.

В результаті вибуху виникла пожежа, деякі мешканці вистрибнули з вікон, рятуючись від вогню. Три під’їзду, гараж і одна квартира задимлені.

Поліція почала розслідування, але поки не розкрила можливі причини події.

У Швеції стався вибух в житловому будинку, щонайменше 23 людини поранено, 100 евакуйовано У Швеції стався вибух в житловому будинку, щонайменше 23 людини поранено, 100 евакуйовано

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