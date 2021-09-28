В Швеции произошел взрыв в жилом доме, по меньшей мере 23 человека ранены, 100 эвакуированы

По меньшей мере 23 человека были доставлены в больницу после взрыва жилого дома в центре Гетеборга. Были эвакуированы около 100 жителей квартала. Взрыв произошел сегодня рано утром.

На месте происшествия работают полиция и спасательные службы. По их словам, пять человек были доставлены в больницу на машине скорой помощи, еще 18 — на автобусе.

В результате взрыва возник пожар, некоторые жители выпрыгнули из окон, спасаясь от огня. Три подъезда, гараж и одна квартира дымящиеся.

Полиция начала расследование, но пока не раскрыла возможных причинах происшествия.