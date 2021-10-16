IKEA попередила про дефіцит товарів

Шведський виробник меблів та товарів для дому IKEA попередив, що дефіцит товарів через кризу в ланцюжках поставок триватиме до серпня 2022 року. Про це в інтерв’ю Bloomberg сказав генеральний директор компанії Inter IKEA, всесвітнього франчайзера бренду, Джон Абрахамссон Ринг.

Брак транспортних контейнерів і завантаженість портів ускладнюють логістику роздрібної торгівлі по всьому світу. За словами генерального директора Inter IKEA Абрахамссона Рингу, щоб впоратися з ситуацією, компанії довелося зосередити свою пропозицію на найпопулярніших товарах. «Найбільша проблема полягає в доставці продукції з Китаю, де можливості зараз дуже обмежені», – заявив глава Inter IKEA.

Підвищені ціни на транспорт і сировину в останні півроку привели до збільшення витрат, які компанія планує покрити самостійно, а не перекладати на клієнтів. «Ми хочемо зробити IKEA ще більш доступною», – коментує Абрахамссон Ринг. Він додав, що холдинг планує отримати найбільшу частку доходів від дешевих категорій товарів. IKEA також робить необхідні кроки для того, щоб доставляти в магазини як можна більше продукції: наприклад, компанія орендує контейнери для перевезень і шукає альтернативні маршрути транспортування.

У минулому фінансовому році Inter IKEA досягла рекордних продажів, відновившись після пандемії, коли магазини були закриті. Виручка виросла на 5,8% (до 48 млрд доларів). Виробник отримав вигоду з того, що клієнти проводили багато часу вдома і займалися ремонтом.