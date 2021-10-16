IKEA назвала причины дефицита товаров

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA предупредил, что дефицит товаров из-за кризиса в цепочках поставок продлится до августа 2022 года. Об этом в интервью Bloomberg сказал генеральный директор компании Inter IKEA, всемирного франчайзера бренда, Джон Абрахамссон Ринг.

Нехватка транспортных контейнеров и загруженность портов затрудняют логистику розничной торговли по всему миру. По словам генерального директора Inter IKEA Абрахамссона Ринга, чтобы справиться с ситуацией, компании пришлось сосредоточить свое предложение на самых популярных товарах. «Самая большая проблема заключается в доставке продукции из Китая, где возможности сейчас очень ограничены», — заявил глава Inter IKEA.

Повышенные цены на транспорт и сырье в последние полгода привели к увеличению затрат, которые компания планирует покрыть самостоятельно, а не перекладывать на клиентов. «Мы хотим сделать IKEA еще более доступной», — комментирует Абрахамссон Ринг. Он добавил, что холдинг планирует получить наибольшую долю доходов от дешевых категорий товаров. IKEA также делает необходимые шаги для того, чтобы доставлять в магазины как можно больше продукции: например, компания арендует контейнеры для перевозок и ищет альтернативные маршруты транспортировки.

В прошлом финансовом году Inter IKEA достигла рекордных продаж, восстановившись после пандемии, когда магазины были закрыты. Выручка выросла на 5,8% (до 48 млрд долларов). Производитель извлек выгоду из того, что клиенты проводили много времени дома и занимались ремонтом.