Наймальовничіша подорож: У Шрі-Ланці запустять потяг, щоб з’єднати столицю з одним із головних туристичних районів

У Шрі-Ланці запустять потяг “Елла Одіссей”, щоб з’єднати столицю країни з одним із головних туристичних районів.

Елла – один із найпопулярніших туристичних напрямків Шрі-Ланки, але багато підприємств, за словами місцевих жителів – близько 75 відсотків, практично залишилися без засобів для існування через різке скорочення кількості туристів, що прибувають сюди. Щоб полегшити поїздку іноземців та місцевих жителів до Елли, департамент залізниць запустив розкішний міжміський поїзд “Елла Одіссей” між Коломбо та Бадуллою. Поїзд ходитиме що вихідних.

Очікується, що подорож поїздом місцевістю, яка вважається однією з наймальовничіших у світі, допоможе відновити туризм в Еллі.

“Елла Одіссей” вирушає з Коломбо о 05.30 щосуботи і має прибути до Бадули о 15.55. Щонеділі поїзд слідує у зворотному напрямку, вирушаючи з Бадулли о 09.50 і прибуваючи до Коломбо о 19.20.

Потяг зупиняється на залізничних станціях Гампаха, Веянгода, Полгахавела, Рамбуккана, Перадения, Канді, Навалапітія, Нану Оя, Хапуталі, Діяталава, Бандаравела, Елла та Бадулла.

Під час поїздки поїзд має зупинятися в цікавих місцях з визначними пам’ятками, включаючи водоспад Сент-Клер, залізничний вокзал Грейт-Вестерн, водоспад Елгін, на вершині Паттіпола, залізничний вокзал Ідалгашинна, дев’ятиарковий міст Демодара, міст і тунель.