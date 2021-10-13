Німеччина представила перший в світі автоматизований потяг без водія

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn і промисловий концерн Siemens в понеділок представили в Гамбурзі перший в світі автоматизований потяг без водія, назвавши його більш пунктуальним і енергоефективним, ніж традиційні поїзди.

Чотири таких поїзди приєднаються до мережі швидкісних міських поїздів S-Bahn в північному місті і почнуть перевозити пасажирів з грудня, використовуючи існуючу залізничну інфраструктуру.

В інших містах, таких як Париж, є метро без водія, а в аеропортах часто курсують автоматизовані монорейкові поїзда, але вони ходять по ексклюзивним окремим коліям, в той час як гамбурзький поїзд буде ділити колії з іншими звичайними поїздами.

Проект, який Siemens і Deutsche Bahn назвали “першим в світі”, є частиною модернізації системи швидкісних міських залізниць Гамбурга вартістю 60 мільйонів євро (70 мільйонів доларів).

Генеральний директор Deutsche Bahn Річард Лутц сказав, що автоматизовані потяги забезпечують “надійніше” обслуговування “без необхідності прокладати жодного кілометра нових шляхів”.

“Ми робимо залізничний транспорт більш інтелектуальним”, – сказав генеральний директор Siemens Роланд Буш, оцінивши, що автоматизовані потяги можуть перевозити “на 30 відсотків більше пасажирів, значно поліпшити пунктуальність і заощадити більше 30 відсотків енергії”.