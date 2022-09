Спальні поїзди у стилі хай-тек запустять у Європі

Слідом за зниженням цін на квитки в Німеччині та Іспанії та появою нічних поїздів тепер у Європі запускають новий високотехнологічний спальний поїзд, передає Traveloffpath.com.

Австрійська національна залізнична компанія OBB запланувала запуск NightJets – розкішних високотехнологічних поїздів – на літо 2023 року. Експерти вважають, що новий експрес має всі шанси перевершити кількість бронювань авіарейсів.

На даний момент підтверджено курсування за 25 напрямками у 8 країнах, включаючи Париж, Будапешт, Мілан, Відень. Тарифи ще не оголошено, але вже зараз передбачається, що вони знизяться до 29,90 євро.

Нові потяги складатимуться з семи вагонів: два стандартних, два спальних вагони, у кожному з яких може розміститися по два пасажири. Ще три спальні вагони з чотиримісними апартаментами, а також міні-каюти для тих, хто подорожує поодинці та шукає усамітнення. Найцікавішим доповненням є нові міні-люкси. Їхні фото поділився відомий у Європі блогер.

The on-board reveal of ÖBB’s new Nightjet begins! First up, the 4-berth couchettes. Note the wireless phone charging points. (Compartment door removed for today’s event to make photography easier) pic.twitter.com/5WM1bEghLF

— The Man in Seat 61 (@seatsixtyone) September 6, 2022