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Туризм

Спальні поїзди у стилі хай-тек запустять у Європі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Спальні поїзди у стилі хай-тек запустять у Європі

Слідом за зниженням цін на квитки в Німеччині та Іспанії та появою нічних поїздів тепер у Європі запускають новий високотехнологічний спальний поїзд, передає Traveloffpath.com.

Австрійська національна залізнична компанія OBB запланувала запуск NightJets – розкішних високотехнологічних поїздів – на літо 2023 року. Експерти вважають, що новий експрес має всі шанси перевершити кількість бронювань авіарейсів.

На даний момент підтверджено курсування за 25 напрямками у 8 країнах, включаючи Париж, Будапешт, Мілан, Відень. Тарифи ще не оголошено, але вже зараз передбачається, що вони знизяться до 29,90 євро.

Нові потяги складатимуться з семи вагонів: два стандартних, два спальних вагони, у кожному з яких може розміститися по два пасажири. Ще три спальні вагони з чотиримісними апартаментами, а також міні-каюти для тих, хто подорожує поодинці та шукає усамітнення. Найцікавішим доповненням є нові міні-люкси. Їхні фото поділився відомий у Європі блогер.

Місця будуть обладнані бездротовою зарядкою телефону та декоративним підсвічуванням. У купе спального вагона будуть свої туалети та душові. Місця у купе та спальних вагонах також включатимуть сніданок.

Поїзди обладнані кондиціонерами, а температуру можна регулювати індивідуально.

Потяги зможуть перевозити 254 пасажири – більше, ніж більшість літаків. Крім того, швидкість нового поїзда становитиме приблизно 230 кілометрів на годину, долати великі відстані він буде за набагато коротший проміжок часу.

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