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Міжнародні організаціїНАТОСЕРБІЯ

Косово і Сербія – на межі хаосу, Вучич пред’явив 24-годинний ультиматум силам НАТО

"Здаватися не можна, ми будемо продовжувати боротьбу", - говорить президент Сербії

Гліб Парфененко
Косово і Сербія - на межі хаосу, Вучич пред'явив 24-годинний ультиматум силам НАТО

Косово і Сербія знаходяться на межі хаосу. Після зіткнень в розділеному місті Мітровіца президент Сербії Олександр Вучич пригрозив відповідними заходами. Він пред’явив 24-годинний ультиматум силам НАТО для втручання.

Президент Сербії Олександр Вучич звинуватив Приштини в серії цілеспрямованих нападів на етнічних сербів у Косово. Він сказав, що Белград зробить все необхідне для їх захисту.

“Здаватися не можна, ми будемо продовжувати боротьбу. Ми захистимо наш народ. Як? Сподіваюся, вам ніколи не доведеться це дізнатися”, – сказав він.

Слова Вучича були викликані зіткненнями між групою сербів і косовської поліцією під час рейду проти контрабанди в північній частині Косовської Митровиці. В ході ескалації був убитий один етнічний серб, що ще більше підвищило рівень напруженості. Влада Косово категорично заперечують, що їх операція була спрямована проти будь-якої національності.

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