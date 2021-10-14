Косово и Сербия — на грани хаоса, Вучич предъявил 24-часовой ультиматум силам НАТО

Косово и Сербия находятся на грани хаоса. После столкновений в разделенном городе Митровица президент Сербии Александр Вучич пригрозил ответными мерами. Он предъявил 24-часовой ультиматум силам НАТО для вмешательства.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Приштину в серии целенаправленных нападений на этнических сербов в Косово. Он сказал, что Белград сделает все необходимое для их защиты.

«Сдаваться нельзя, мы будем продолжать борьбу. Мы защитим наш народ. Как? Надеюсь, вам никогда не придется это узнать», — сказал он.

Слова Вучич были вызваны столкновениями между группой сербов и косовских полицией во время рейда против контрабанды в северной части Косовской Митровицы. В ходе эскалации был убит один этнический серб, еще больше повысило уровень напряженности. Власти Косово категорически отрицают, что их операция была направлена ​​против любой национальности.