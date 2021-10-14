ГлавнаяМеждународные организацииНАТОКосово и Сербия - на грани хаоса, Вучич предъявил 24-часовой ультиматум силам...
Международные организацииНАТОСЕРБИЯ

Косово и Сербия — на грани хаоса, Вучич предъявил 24-часовой ультиматум силам НАТО

"Здаватися не можна, ми будемо продовжувати боротьбу", - говорить президент Сербії

Глеб Парфененко
Косово и Сербия - на грани хаоса, Вучич предъявил 24-часовой ультиматум силам НАТО

Косово и Сербия находятся на грани хаоса. После столкновений в разделенном городе Митровица президент Сербии Александр Вучич пригрозил ответными мерами. Он предъявил 24-часовой ультиматум силам НАТО для вмешательства.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Приштину в серии целенаправленных нападений на этнических сербов в Косово. Он сказал, что Белград сделает все необходимое для их защиты.

«Сдаваться нельзя, мы будем продолжать борьбу. Мы защитим наш народ. Как? Надеюсь, вам никогда не придется это узнать», — сказал он.

Слова Вучич были вызваны столкновениями между группой сербов и косовских полицией во время рейда против контрабанды в северной части Косовской Митровицы. В ходе эскалации был убит один этнический серб, еще больше повысило уровень напряженности. Власти Косово категорически отрицают, что их операция была направлена ​​против любой национальности.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International