Турист, який відпочив у Саудівській Аравії, розповів про публічну страту 80 осіб

Хоча Саудівська Аравія і намагається осучаснитися та залучити туристів, проте «це не Дубай», попередив турист, який побував у цій екзотичній країні. Туристів там чекає не лише дайвінг у Джидді та «моли як у Дубаї», а й така екзотика, яка може здатися шокуючою. Наприклад, факт публічної страти 80 осіб. Щоправда, не сказати, щоб цю екзотику спеціально демонстрували туристам.

У своїй розповіді турист насамперед зазначив, що Саудівська Аравія — «флагман» мусульманського світу, куди щороку приїжджає понад три мільйони людей на хадж до Мекки.

І хоча в країні фіксуються послаблення — у тому числі й у туристичному плані, які, за словами туриста, «пов’язують з ім’ям наслідного принца Мухаммеда бін Салмана, який виявляє небачену сміливість, впроваджуючи західні цінності, в арабську державу», деяка екзотика, що лякає, зберігається.

«У мене був дисонанс. Усі доброзичливі, ввічливі. І я говорю братові: «Швидше за все, розмови про страту — це неправда», — зізнався турист. — Ми залізли в інтернет і з’ясували: у Ріяді є площа, яка називається Chop-Chop — це щось на зразок Лобного місця. Минулого року на цій площі стратили 80 людей прилюдно. Там були тяжкі злочини — тероризм та інші речі, але факт у тому, що публічні страти продовжуються. Тому не треба розслаблятися», – розповів турист.

Втім, туристам на цьому «видовищі» швидше за все виявитись не світить. Вони можуть побачити в Саудівській Аравії звичні для ОАЕ величезні шопінг-моли, де є всі світові бренди, які і будують фахівці з Дубая. У чомусь схожа і відвідана туристом визначна пам’ятка – засклений перехід Sky Bridge у хмарочосі Kingdom Center Tower, де туристам пропонують подивитися на місто зверху з висоти 99 поверху. «Місцеві жартома називають його «відкривачем», — додає турист.

Також турист розповів, що отримати дозвіл на в’їзд до екзотичної країни нескладно.

«На сайті консульства та посольства я нічого не знайшов, але є сайт Visitsaudi.com. Там можна оформити електронну візу, потрібно заповнити лише анкету. Я навіть копію паспорта не додавав, просто вказав номер, дату народження та інші базові дані, завантажив фото. Після цього на пошту надсилають візу. Моя прийшла хвилин за 15–20», — представив він інструкцію.