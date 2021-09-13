США розсекретили документ, пов’язаний з терактами 11 вересня

За наказом президента США Джо Байдена ФБР розсекретило документ, про зв’язок між громадянами Саудівської Аравії в США і двома учасниками теракту 11 вересн. Родичі загиблих давно наполягають на публікації інформації і вважають, що представники Ер-Ріяда знали про напади, але намагалися їм запобігти.

Однак нові документи не розкривають зв’язки між урядом Саудівської Аравії і змовою. 15 з 19 терористів були саудитам. Опубліковані 16 сторінок сильно відредаговані і містять інформацію з джерела з секретною інформацією. Він сказав, що двоє з нападників в’їхали до Сполучених Штатів у 2000 році, будучи студентами. Вони отримали значну допомогу від Омара аль-Баюмі, теж студента, але частого гостя в консульстві Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі з високим статусом в місії. Аль-Баюмі перевів для двох своїх співвітчизників, організував їх проїзд, проживання та забезпечив їх грошима.

Двоє нападників контактували з імамом мечеті в Лос-Анджелесі, якого джерело в ФБР упізнав як людину з «екстремістськими поглядами».

Адміністрації Джорджа Буша-молодшого, Барака Обами і Дональда Трампа відмовилися розсекретити інформацію про цю справу з міркувань національної безпеки. У звіті Комісії з розслідування подій 11 вересня не було виявлено зв’язку саудівської держави зі змовою. Родичі жертв тепер заявили, що президенту Байдену небажано бути присутнім на церемоніях, присвячених 20-й річниці терактів, якщо він не розсекретить інформацію з цього питання. Президент наказав службам випустити все, що вони можуть, протягом наступних шести місяців, і позавчора він відвідав всі три місця нанесення ударів з нагоди річниці.