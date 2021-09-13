ФБР рассекретило документ, связанный с Атакама 11 сентября

По приказу президента США Джо Байдена ФБР рассекретило документ, о связи между гражданами Саудовской Аравии в США и двумя участниками терактов 11 сентября. Родственники погибших давно настаивают на публикации информации и считают, что представители Эр-Рияда знали о нападениях, но пытались их предотвратить.

Однако новые документы не раскрывают связи между правительством Саудовской Аравии и заговором. 15 из 19 террористов были саудитам. Опубликованные 16 страниц сильно отредактированы и содержат информацию из источника с секретной информацией. Он сказал, что двое из нападавших въехали в Соединенные Штаты в 2000 году, будучи студентами. Они получили значительную помощь от Омара аль-Баюми, тоже студента, но частого гостя в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе с высоким статусом в миссии. Аль-Баюми перевел для двух своих соотечественников, организовал их проезд, проживание и обеспечил их деньгами.

Двое нападавших контактировали с имамом мечети в Лос-Анджелесе, которого источник в ФБР узнал как человека с «экстремистскими взглядами».

Администрации Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа отказались рассекретить информацию об этом деле из соображений национальной безопасности. В отчете Комиссии по расследованию событий 11 сентября не было обнаружено связи саудовского государства с заговором. Родственники жертв теперь заявили, что президенту Байдену нежелательно присутствовать на церемониях, посвященных 20-й годовщине терактов, если он не рассекретит информацию по этому вопросу. Президент приказал службам выпустить все, что они могут, в течение следующих шести месяцев, и позавчера он посетил все три места нанесения ударов по случаю годовщины.