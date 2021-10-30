Саудівська Аравія інвестує у понад 100 туристичних та культурних ініціатив

Сьогодні на заході Future Investment Initiative (FII) в Ер-Ріяді заступник міністра культури Його Величність Хамед бін Мохаммед Файєз представив вражаючий список із більш ніж 100 культурних ініціатив, заходів та заходів, які пройдуть у Королівстві до кінця року.

Яскравий та різноманітний графік включає безліч заходів, що проводяться 25 закладами культури, які Міністерство культури відкрило з моменту його створення три роки тому. Його Величність Файєз сказав, що саудівська культура розкривається і наповнюється енергією в безпрецедентних масштабах і темпах. Амбіції Королівства відкривають безліч можливостей як місцевого, так і міжнародного приватного сектора.

«Це захоплюючий час для культури Саудівської Аравії. Лише у найближчі тижні ми проведемо наш перший великий міжнародний кінофестиваль, нашу першу арт-бієнале та такі міжнародні фестивалі, як Fashion Futures та MDLBeast», – сказав Є.П. Файєз на FII. «Ці події є результатом неухильного прогресу Королівства у розвитку творчих здібностей та створення динамічної культурної економіки в Королівстві». Саудівська Аравія вже робить активний внесок у світову творчу індустрію.

В якості інших ознак швидкого прогресу та новонабутих амбіцій міністерство розробило стратегію, яка відкриє нові можливості для інвестицій у культуру через ДПП або спільні підприємства, зміцнить інфраструктуру навколо творчих галузей та спростить регулювання, щоб забезпечити процвітання бізнесу. У поєднанні зі зростаючим попитом на культуру в усьому Королівстві змінний культурний ландшафт Саудівської Аравії вже привернув увагу міжнародних інвесторів.

Його Величність Файєз негайно вказав, що роль Міністерства не обмежується просуванням творчих індустрій усередині Королівства, але також підвищенням та покращенням якості культурного обміну зі своїми колегами по всьому світу.

“Я глибоко пишаюся тим, що Королівство успішно проводить кампанію за культуру та творчі індустрії, щоб офіційно брати участь в обговоренні на G20”, – сказав Є.П. Файєз під час панельної дискусії. «Це почалося під час президентства Саудівської Аравії минулого року і продовжується, що означає, що ми забезпечили, щоб культура зайняла постійне місце в обговореннях G20 і стала частиною глобального економічного порядку денного».