Саудовская Аравия инвестирует более 100 туристических и культурных инициатив

Сегодня на мероприятии Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде заместитель министра культуры Его Величество Хамед бин Мохаммед Файез представил впечатляющий список из более 100 культурных инициатив, мероприятий и мероприятий, которые пройдут в Королевстве до конца года.

Яркий и разнообразный график включает множество мероприятий, проводимых 25 заведениями культуры, которые Министерство культуры открыло с момента создания три года назад. Его Величество Файез сказал, что саудовская культура раскрывается и наполняется энергией в беспрецедентных масштабах и темпах. Амбиции Королевства открывают множество возможностей как местного, так и международного частного сектора.

«Это увлекательное время для культуры Саудовской Аравии. Только в ближайшие недели мы проведем наш первый крупный международный кинофестиваль, наш первый арт-биеннале и такие международные фестивали, как Fashion Futures и MDLBeast», — сказал Е.П. Файез на FII. Эти события являются результатом неуклонного прогресса Королевства в развитии творческих способностей и создания динамической культурной экономики в Королевстве. Саудовская Аравия уже вносит активный вклад в мировую творческую индустрию.

В качестве других признаков быстрого прогресса и вновь обретенных амбиций министерство разработало стратегию, которая откроет новые возможности для инвестиций в культуру через ГЧП или совместные предприятия, укрепит инфраструктуру вокруг творческих отраслей и упростит регулирование, чтобы обеспечить процветание бизнеса. В сочетании с растущим спросом на культуру во всем Королевстве переменный культурный ландшафт Саудовской Аравии уже привлек внимание международных инвесторов.

Его Величество Файез немедленно указал, что роль Министерства не ограничивается продвижением творческих индустрий внутри Королевства, но также повышением и улучшением качества культурного обмена со своими коллегами по всему миру.

«Я глубоко горжусь тем, что Королевство успешно проводит кампанию за культуру и творческие индустрии, чтобы официально участвовать в обсуждении на G20», – сказал Е.П. Файез во время панельной дискуссии. «Это началось во время президентства Саудовской Аравии в прошлом году и продолжается, что означает, что мы обеспечили, чтобы культура заняла постоянное место в обсуждениях G20 и стала частью глобальной экономической повестки дня».