Пять человек погибли в результате нападения мужчины с луком в Норвегии

Пять человек погибли в результате атаки лука в Норвегии. Мужчина, вооруженный луком и стрелами, открыл беспорядочную стрельбу на улицах Конгсберг. Как сообщает местный телеканал NRK, есть раненый полицейский.

«По меньшей мере пять человек погибли. Несколько человек получили ранения, в том числе один сотрудник гражданской полиции », — сообщает NRK.

Полиция задержала в центре города Конгсберг. Полиция не исключает версию о теракте. На данный момент следователи считают, что подозреваемый действовал в одиночку. Жителей города призвали оставаться дома.