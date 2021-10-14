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НОРВЕГИЯ

Пять человек погибли в результате нападения мужчины с луком в Норвегии

Глеб Парфененко
Пять человек погибли в результате нападения мужчины с луком в Норвегии

Пять человек погибли в результате атаки лука в Норвегии. Мужчина, вооруженный луком и стрелами, открыл беспорядочную стрельбу на улицах Конгсберг. Как сообщает местный телеканал NRK, есть раненый полицейский.

«По меньшей мере пять человек погибли. Несколько человек получили ранения, в том числе один сотрудник гражданской полиции », — сообщает NRK.

Полиция задержала в центре города Конгсберг. Полиция не исключает версию о теракте. На данный момент следователи считают, что подозреваемый действовал в одиночку. Жителей города призвали оставаться дома.

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