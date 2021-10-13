Индиец убил свою жену коброй

Власти Индии осудили мужчину по обвинению в том, что он убил собственную жену укусом кобры. Сурадж Кумар был арестован в прошлом году после того, как его жена Утра умерла от яда змеи.

Следствие доказало, что Сурадж уронил кобру в постель своей жены, когда она спала ночью, сообщает BBC. 25-летняя женщина была найдена мертвой утром ее семьей. Они подозревали, что человек добивается их приданого. Всего за неделю до этого Утра была укушена другой змеей, но сумела поправиться.

По словам полиции, расследование показало, что по двум приступами змей стоял именно муж. Другой человек, который помог ему получить рептилий, также был арестован. Позже он стал свидетелем по делу и помог следователям собрать воедино загадку убийства.

Обвинение требовало смертного приговора для Сураджа Кумара. Вместо этого судья в этом деле осудил признавшегося убийцу к двойному пожизненному заключению, который должен выплатить родственникам жертвы около 6500 долларов США.