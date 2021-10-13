ГлавнаяИНДИЯИндиец убил свою жену коброй
ИНДИЯ

Индиец убил свою жену коброй

Глеб Парфененко
Индиец убил свою жену коброй

Власти Индии осудили мужчину по обвинению в том, что он убил собственную жену укусом кобры. Сурадж Кумар был арестован в прошлом году после того, как его жена Утра умерла от яда змеи.

Следствие доказало, что Сурадж уронил кобру в постель своей жены, когда она спала ночью, сообщает BBC. 25-летняя женщина была найдена мертвой утром ее семьей. Они подозревали, что человек добивается их приданого. Всего за неделю до этого Утра была укушена другой змеей, но сумела поправиться.

По словам полиции, расследование показало, что по двум приступами змей стоял именно муж. Другой человек, который помог ему получить рептилий, также был арестован. Позже он стал свидетелем по делу и помог следователям собрать воедино загадку убийства.

Обвинение требовало смертного приговора для Сураджа Кумара. Вместо этого судья в этом деле осудил признавшегося убийцу к двойному пожизненному заключению, который должен выплатить родственникам жертвы около 6500 долларов США.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International