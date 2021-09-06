Рекорд за 24 часа — 1000 беженцев пытались нелегально въехать в Великобританию

Великобритания улучшила собственный антирекорд по количеству мигрантов, которые атаковали побережье острова в сутки, пишет «Skynews». По словам властей, за последние 24 часа более 1000 беженцев пытались незаконно проникнуть в страну на лодках через Ла-Манш.

Это «улучшило» предыдущий рекорд количества ежедневных рейдов мигрантов 21 августа, когда 828 человек пытались пересечь границу нелегально.

Власти объясняют нападения мигрантов тем, что погода на прошлой неделе была пригодной для пересечения Ла-Манша, а также длительным напряжением в Афганистане.

В воскресенье пограничники помогли по меньшей мере 158 людям на небольших лодках, в том числе пятерым детям.

«Дети были завернуты в куртки и тряпки, а детский рев, жутко доносившийся из моря, будет будить меня еще долгие годы», — говорит Саймон, один из пограничников, которые помогали спасать беженцев.

После того, как беженцы высадились на берег, их доставили в иммиграционного центра Министерства внутренних дел.

По ту сторону Ла-Манша, с французской стороны, французские власти спасли четырехлетнего ребенка среди 23 человек на борту надувной лодки, терпящему бедствие в холодных водах после того, как у него сломался двигатель.

Только с начала года у берегов острова было поймано более 12 500 мигрантов. Для сравнения, за последний год их количество составляло 8417 человек.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател уже заявила о своей решимости усилить наказание за незаконное пересечение границы с помощью реального тюремного заключения, а контрабандистов приговаривать к пожизненному заключению.