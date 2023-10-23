Лучшие варианты для иммиграции в Евросоюз

Многие люди объединены общей целью — изменить свою жизнь и переехать в Европейский союз. Несмотря на то, что цель одна, причины иммиграции и способы достижения своей мечты могут кардинально отличаться.

Переезд в Евросоюз: преимущества и возможности

В каждой европейской стране есть ряд своих особенностей. Так, Болгария славится своими курортами и размеренным темпом жизни, Румыния привлекает умеренными ценами, Черногория — доступной недвижимостью, а Германия — высокими социальными гарантиями.

Независимо от страны постоянного проживания, есть ряд преимуществ для граждан Европейского союза.

Отсутствие границ между странами. Отдых, учеба, бизнес и проживание можно осуществлять в любой стране ЕС.

Достойное медицинское обслуживание.

Средний ежемесячный доход гражданина ЕС — 2,5 тысячи евро.

Отличная транспортная инфраструктура и легкость перемещения между странами.

Высокий уровень свободы слова и социально-экономической поддержки для граждан.

Низкий уровень преступности.

Безвизовое посещение около 200 стран мира.

Иммиграция в ЕС: способы

Учеба

Большинство стран Евросоюза предлагают бесплатное обучение на государственном языке страны. Обучение на английском языке, как правило, платное. Лучший вариант — потратить первый год проживания в стране на углубленное изучение языка в специализированных школах.

После обучения — предоставляется возможность сменить учебную визу на рабочую, заключив договор с работодателем.

Внимание. Для последующего оформления документов на ПМЖ и гражданство, срок обучения может быть засчитан наполовину.

Работа

Получить рабочую визу необходимо заранее, находясь в своей стране. При отправке резюме лучше отдать предпочтение крупным компаниям. Самые востребованные вакансии: IT специалисты, инженеры и врачи.

Для специалистов высокой квалификации есть возможность переезда по «голубой карте», которая дает больше преимуществ и ускоренный ПМЖ.

Справка. «Голубая карта» позволяет получить ВНЖ сразу на 4 года, без необходимости ежегодного продления.

Бизнес

Для поддержки бизнеса разработана масса программ, как общих для ЕС, так и специальных в каждой стране.

Виза фрилансера

Многие страны Европы предлагают такие визы, рассчитаны они на людей, работающих удаленно и со стабильным доходом.

Преимущественно фрилансеры из IT сферы и творческих профессий.

Стартап-иммиграция

Для предпринимателей с уникальным продуктом и продуманным бизнес-планом.

Инвестиции

Подходит для состоятельных иммигрантов. Вклад в экономику и недвижимость от 250 тыс. до 3 млн. евро в зависимости от страны. Получение гражданства от 1 года до 10 лет. В данном случае не обязательно учить язык и проживать в ЕС непрерывно.

Воссоединение с семьей и брак

Данный способ позволяет получить гражданство через 1-5 лет брака.

Репатриация

Самый быстрый и финансово доступный способ переезда. Иммиграция в ЕС осуществляется после документального подтверждения родственной принадлежности до третьего колена. Срок переезда: от 6 месяцев до 2 лет.

Важно. Гражданство через брак и репатриацию самые быстрые, но сопряжены с тщательными проверками государственных органов.

Переезд в Евросоюз: лучшие варианты

Переезд с помощью международной миграционной компании осуществить намного легче, чем самостоятельно. Специалисты профильного агентства eu-residence.com знают все тонкости законодательства и, исходя из индивидуальных предпочтений, смогут подобрать подходящий вариант.

Некоторые направления являются наиболее популярными и доступными. С возможностью сохранения первого паспорта.

Румыния

Наиболее востребованный способ — репатриация. Предоставляются документы, доказывающие родственную связь с румынами до третьего колена. Гражданство присуждается в течение 1,5 лет.

Бизнес-иммиграция в этой стране — также привлекательный вариант. Микробизнес с доходом менее 3 млн. евро в год может пользоваться налоговой ставкой в 3%. ПМЖ через 5 лет и гражданство через 8 лет.

В Румынии достойный уровень жизни и цены на основные товары повседневного потребления ниже, чем в большинстве стран ЕС.

Болгария

Гражданство по репатриации через 9 месяцев.

При открытии бизнеса нет минимальных сумм вложений, главное, создание 10 и более рабочих мест. Предлагаются выгодные кредитные программы. В данном случае — ПМЖ через 5 лет и гражданство через 10 лет.

Болгария — страна с мягким климатом, хорошей экологией и приятными ценами.

Польша

Паспорт по репатриации выдается сразу после рассмотрения документов.

Самый востребованный способ иммиграции в Польшу — работа. Зарплаты здесь выше, чем в Румынии и Болгарии, при этом низкий уровень безработицы.

Если открывается бизнес, то необходимо предоставить бизнес-план и нанять минимум двух поляков. Через 5 лет — ПМЖ в Польше и через 8 лет — польское гражданство.

Европейский союз — это единое пространство с большим количеством возможностей. Также это 27 стран, отличающихся своим колоритом и уровнем жизни, где каждый сможет найти для себя идеальное место для постоянного проживания.