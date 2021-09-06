Рекорд за 24 години – 1000 біженців намагалися нелегально в’їхати до Великобританії

Британія покращила власний антирекорд щодо кількості мігрантів, які атакували узбережжя острова за добу, пише “Skynews”. За словами влади, за останні 24 години більше 1000 біженців намагалися незаконно проникнути в країну на човнах через Ла-Манш.

Це «поліпшило» попередній рекорд кількості щоденних рейдів мігрантів 21 серпня, коли 828 чоловік намагалися перетнути кордон нелегально.

Влада пояснює напади мігрантів тим, що погода минулого тижня була придатною для перетину Ла-Маншу, а також тривалою напругою в Афганістані.

У неділю прикордонники допомогли щонайменше 158 людям на невеликих човнах, у тому числі п’ятьом дітям.

“Діти були загорнуті в куртки і ганчірки, а дитячий рев, моторошно долинав з моря, буде будити мене ще довгі роки”, – говорить Саймон, один з прикордонників, які допомагали рятувати біженців.

Після того, як біженці висадилися на берег, їх доставили до імміграційного центру Міністерства внутрішніх справ.

По той бік Ла-Маншу, з французької сторони, французька влада врятувала чотирирічну дитину серед 23 людей на борту надувного човна, який зазнав лиха в холодних водах після того, як у нього зламався двигун.

Лише з початку року біля берегів острова було спіймано понад 12 500 мігрантів. Для порівняння, протягом останнього року їх кількість становила 8 417 осіб.

Міністр внутрішніх справ Великобританії Прити Патель вже заявила про свою рішучість посилити покарання за незаконний перетин кордону за допомогою реального тюремного ув’язнення, а контрабандистів засуджувати до довічного ув’язнення.