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В Турции объявлено о дате начала нового туристического сезона

Глеб Парфененко
В Турции объявлено о дате начала нового туристического сезона

В следующем месяце курорты Турции готовятся к запуску нового сезона — горнолыжного. Отели на турецких курортах находятся на низком старте в ожидании сезона. При этом, если не вмешается пандемия, на турецких горнолыжных курортах ожидают высокий спрос — в первую очередь за счет украинских и российских туристов.

О финальной подготовки к открытию сезона объявили такие курорты как Улудаг, Эрджиес, Карталкая, а также зимние гостиницы в Паландёкен. Эрсин Языджи, президент Союза туристических отельеров и операторов горнолыжного региона Турции (GÜMTOB), сказал, что как операторы они ускорили подготовку к открытию. Также он добавил, что первая целевая аудитория — это украинские и российские туристы, которым больше некуда деваться.

«Зимние отеле в Турции, которые продвигаются в русскоязычных странах более 5 лет, в этом году пожинают плоды своих усилий — эффект пандемии. Когда европейские горнолыжные страны, такие как Швейцария, Франция и Италия, закрыли свое воздушное сообщение, туроператоры из Украины и России заинтересованы в маршрутках в Турцию», — подчеркнул он. По российским рынком, кстати, идут местные туристы, которые также не могут выбраться на европейские склоны.

При этом фактически зарубежных конкурентов в Турции в зимнем горнолыжном сезоне не планируется — Европа вряд ли откроется для россиян. Попытки делает только Австрия, но и та требует пятидневного карантина от российских туристов, что на новогодние каникулы мало кто может себе позволить. Единственный «горнолыжный» направление, допускает Российский туристов, кроме Турции — это Болгария. Так что расчет турецких отельеров на спрос со стороны России может оправдаться — если, конечно, не вмешается пандемия, которая в прошлом году фактически отменила горнолыжный сезон в Турции.

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