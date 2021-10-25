У Туреччині оголошено про дату початку нового туристичного сезону

Наступного місяця курорти Туреччини готуються до запуску нового сезону – гірськолижного. Готелі на турецьких курортах знаходяться на низькому старті в очікуванні сезону. При цьому, якщо не втрутиться пандемія, на турецьких гірськолижних курортах очікують високий попит – в першу чергу за рахунок українських і російських туристів.

Про фінальної підготовки до відкриття сезону оголосили такі курорти як Улудаг, Ерджієс, Карталкая, а також зимові готелі в Паландёкене. Ерсін Язиджі, президент Союзу туристичних готельєрів та операторів гірськолижного регіону Туреччини (GÜMTOB), сказав, що як оператори вони прискорили підготовку до відкриття. Також він додав, що перша цільова аудиторія – це українським і російські туристи, яким більше нікуди діватися.

«Зимові готелі в Туреччині, які просуваються в російськомовних країнах більше 5 років, в цьому році пожинають плоди своїх зусиль – ефект пандемії. Коли європейські гірськолижні країни, такі як Швейцарія, Франція та Італія, закрили свій повітряний повідомлення, туроператори з України та Росії зацікавлені в маршрутах до Туреччини», – підкреслив він. За російським ринком, до речі, йдуть місцеві туристи, які також не можуть вибратися на європейські схили.

При цьому фактично зарубіжних конкурентів у Туреччині в зимовому гірськолижному сезоні не планується – Європа навряд чи відкриється для росіян. Спроби робить тільки Австрія, але і та вимагає п’ятиденного карантину від російських туристів, що на новорічні канікули мало хто може собі дозволити. Єдиний «гірськолижний» напрям, що допускає россійських туристів, крім Туреччини – це Болгарія. Так що розрахунок турецьких готельєрів на попит з боку Росії може виправдатися – якщо, звичайно, не втрутиться пандемія, яка в минулому році фактично скасувала гірськолижний сезон в Туреччині.