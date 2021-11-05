Отели Турции подешевели на 40%, снова продлив летний сезон

Турецкие отели фиксируют высокий спрос – в связи со школьными каникулами в Украине и России. Погода также способствует, потому летний туристический сезон снова продолжается. При этом в ноябре в Анталии цены уже были понижены отелями на 40%. Более того, от скидок не отказываются и «зимние» экскурсионные направления, такие как Каппадокия.

Так, как заявил Каан Кавалоглу, вице-президент Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB), в Анталии сезон для въездных туристов, в том числе европейцев, длился до конца октября. По его словам, к 31 октября наиболее популярный турецкий курорт принял 8,6 млн туристов, что уже превысило цифры в прошлом году на 160%. Также эксперт заявил, что на спрос рассчитывают и в ноябре – не в последнюю очередь благодаря тому, что гостиницы подешевели на 40%.

Что касается экскурсионных направлений, то в Каппадокии в последние выходные октября отметили 100% загрузку отелей – это связано как с турецкими праздниками в честь Дня Республики, так и с въездным спросом. Представитель исполнительного совета Ассоциации менеджеров туристических отелей в регионе Центральной Анатолии в Невшехире Назиф Демир при этом отметил, что хотя формально в связи с зимним периодом цены в отелях выросли на процентный пункт по сравнению с октябрем, однако отели также привлекают туристов скидками – и те доходят до 30%.