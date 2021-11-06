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Туристам в Египте раскрыли секрет, как получить идеальный вид на Большие пирамиды Гизы

Глеб Парфененко
Туристам у Єгипті розкрили секрет, як отримати ідеальний вид на Великі піраміди Гізи

Идеальный вид на Большие пирамиды Гизы и такие же идеальные фото из поездки в Египет – для туристов теперь не проблема. Опытное путешественница раскрыло секрет, как получить хорошие снимки без лишних проблем. По мнению блогера Кимми Коннер, все дело в точке обзора пирамид. Об этом она рассказала в сервисе TikTok.

Как выяснилось, ресторан фастфуд KFC, где подают блюда из жареных цыплят – это не просто хорошее место для быстрого перекуса в Египте, но и, по словам блогера о путешествиях, это лучшее место, чтобы увидеть Большие пирамиды Гизы.

@kimmconn ✨You’re Welcome✨ #tiktoktravel #traveltips #travel #egypt #foryoupage #fyp ♬ original sound — Kimmie Conner

Видео туристки, в котором она утверждает, что можно легко получить идеальный обзор на всемирно известную достопримечательность с крыши ресторана быстрого питания, в короткие сроки стало вирусным. Ее заявление оказалось для пользователей сервиса настолько неожиданным, что многие из них, казалось, были ошеломлены этой информацией.

Крупные пирамиды Гизы являются одними из самых замечательных искусственных сооружений в истории, расположенные на плато на западном берегу реки Нил, на окраине современного Каира. Самая старая и самая большая из трех пирамид в Гизе, известная как Великая пирамида, является единственным сохранившимся строением из знаменитых семи чудес древнего мира.

Ранее «DIP» сообщал, что установлена ​​единая цена на сеансы свадебных фотосессий возле археологических памятников Египта, подробности читайте в материале «Египет будет брать с молодоженов по 2500 гривен за фотосессию«

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