Идеальный вид на Большие пирамиды Гизы и такие же идеальные фото из поездки в Египет – для туристов теперь не проблема. Опытное путешественница раскрыло секрет, как получить хорошие снимки без лишних проблем. По мнению блогера Кимми Коннер, все дело в точке обзора пирамид. Об этом она рассказала в сервисе TikTok.

Как выяснилось, ресторан фастфуд KFC, где подают блюда из жареных цыплят – это не просто хорошее место для быстрого перекуса в Египте, но и, по словам блогера о путешествиях, это лучшее место, чтобы увидеть Большие пирамиды Гизы.

Видео туристки, в котором она утверждает, что можно легко получить идеальный обзор на всемирно известную достопримечательность с крыши ресторана быстрого питания, в короткие сроки стало вирусным. Ее заявление оказалось для пользователей сервиса настолько неожиданным, что многие из них, казалось, были ошеломлены этой информацией.

Крупные пирамиды Гизы являются одними из самых замечательных искусственных сооружений в истории, расположенные на плато на западном берегу реки Нил, на окраине современного Каира. Самая старая и самая большая из трех пирамид в Гизе, известная как Великая пирамида, является единственным сохранившимся строением из знаменитых семи чудес древнего мира.

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